Судебное заседание по делу экс-советника главы СНБО по Донбассу Сергея Сивохо против ветеранов боевиков неонацистской организации «Национальный корпус» перенесено на 21 октября, говорится в сообщении на сайте группировки 7 июля

Сивохо в марте 2020 года презентовал «Платформу единства и примирения», в рамках которой должны были пройти прямые переговоры Киева и властей Луганской и Донецкой народных республик.

Сергей Сивохо: Вина за войну на Донбассе лежит на тех, кто пришел к власти после Майдана © Facebook, Сергей Сивохо

Также Сивохо потерял поддержку президента Владимира Зеленского, не рискнувшего вступиться за своего человека перед радикалами.

То же самое происходит и теперь — судебный процесс блокируют не только нацисты, традиционно пришедшие под задние суда, но и государственное обвинение.

«Сегодняшнее судебное заседание по делу ватника Сивохо против ветеранов российско-украинской войны Сергея Тамарина, Александра Волкова и Юрия Капли перенесли на 21 октября, поскольку вновь прокурор не успел ознакомиться с материалами дела», — заявляют неонацисты.

То, что прокуратура столь демонстративно игнорирует свои обязанности и не желает даже назначить ответственного за дело Сивохи, в очередной раз ясно дает понять: нацисты на Украине неприкосновенны.

Следует отметить, что украинские СМИ старательно замалчивают

Тем временем стало известно, что «Национальный корпус» постепенно набирает электоральную поддержку, отбирая голоса у более старых радикалов из социал-националистической партии «Свобода».