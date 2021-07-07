Сивохо в марте 2020 года презентовал «Платформу единства и примирения», в рамках которой должны были пройти прямые переговоры Киева и властей Луганской и Донецкой народных республик.
Однако на него напали нацисты, избили при полном попустительстве полиции и сорвали мероприятие.
Также Сивохо потерял поддержку президента Владимира Зеленского, не рискнувшего вступиться за своего человека перед радикалами.
То же самое происходит и теперь — судебный процесс блокируют не только нацисты, традиционно пришедшие под задние суда, но и государственное обвинение.
«Сегодняшнее судебное заседание по делу ватника Сивохо против ветеранов российско-украинской войны Сергея Тамарина, Александра Волкова и Юрия Капли перенесли на 21 октября, поскольку вновь прокурор не успел ознакомиться с материалами дела», — заявляют неонацисты.
То, что прокуратура столь демонстративно игнорирует свои обязанности и не желает даже назначить ответственного за дело Сивохи, в очередной раз ясно дает понять: нацисты на Украине неприкосновенны.
Следует отметить, что украинские СМИ старательно замалчивают
Тем временем стало известно, что «Национальный корпус» постепенно набирает электоральную поддержку, отбирая голоса у более старых радикалов из социал-националистической партии «Свобода».