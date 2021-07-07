Посольство Белоруссии на Украине 7 июля направило ноту в адрес министерства иностранных дел Украины из-за того, что Киев предпринимает недостаточные меры для обеспечения безопасности дипведомства, говорится на сайте посольства

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Двое нападавших украинцев были задержаны.

«Исходя из анализа обстоятельств совершенного инцидента, можно сделать вывод о его целенаправленном и заранее спланированном характере. Посольство заявляет протест и настаивает на том, чтобы указанный инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами Украины, ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные лица понесли справедливое наказание, а украинской стороной были предприняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов у белорусской дипломатической миссии», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что белорусская сторона рассматривает указанные обстоятельства как непосредственную угрозу безопасности посольства на Украине и его персоналу.

Ведомство потребовало принять меры «по прекращению различного рода провокационной и противоправной антибелорусской деятельности на территории Украины, проведение которой приобрело регулярный, зачастую радикальный характер».