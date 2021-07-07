Там отметили, что в среду члены белорусской диаспоры проводили санкционированный митинг у посольства Белоруссии. В это время на них напали радикалы-украинцы. В результате участники акции и правоохранители получили телесные повреждения различной степени тяжести: закрытая черепно-мозговая травма, повреждение грудной клетки, поражения слизистой глаз и дыхательных путей (после применения газового баллончика).
Двое нападавших украинцев были задержаны.
«Исходя из анализа обстоятельств совершенного инцидента, можно сделать вывод о его целенаправленном и заранее спланированном характере. Посольство заявляет протест и настаивает на том, чтобы указанный инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами Украины, ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные лица понесли справедливое наказание, а украинской стороной были предприняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов у белорусской дипломатической миссии», — говорится в заявлении.
Подчеркивается, что белорусская сторона рассматривает указанные обстоятельства как непосредственную угрозу безопасности посольства на Украине и его персоналу.
Ведомство потребовало принять меры «по прекращению различного рода провокационной и противоправной антибелорусской деятельности на территории Украины, проведение которой приобрело регулярный, зачастую радикальный характер».