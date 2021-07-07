Министр экономики Украины Алексей Любченко считает, что Украина не почувствует потрясений, если не получит транш от Международного валютного фонда до конца года. Об этом 7 июля он заявил на форуме «Украина 30», который транслировали украинские телеканалы

«Если этого не произойдет до конца года — Украина не почувствует никаких потрясений. Это первая принципиальная позиция… Мы убеждены и надеемся на то, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег — глупость при такой потребности в инвестициях в Украину. Но в данном случае это не инвестиционные средства, это средства поддержки бюджета, поддержки обслуживания государственного долга», — сказал он.

Зеленский пожаловался на несправедливость МВФ © REUTERS, Gleb Garanich

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что для Украины желательно получить транш от Международного валютного фонда, «чем раньше, тем лучше», поскольку без денег МВФ будет «сложно». Министр сообщил, что ключевым является вопрос выплат по государственному долгу в августе.

В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. 12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.