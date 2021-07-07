Председатель политсовета украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью китайскому агентству Синьхуа заявил, что «СН» намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и устройстве государства

По словам Арахамии, принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является «служение народу». Политик также сказал, что «китайское чудо» стало возможным благодаря долгосрочной стабильности политики, которую проводит Коммунистическая партия.

«Китай четко формулирует свои планы и неукоснительно их выполняет, даже в условиях пандемии КНР смогла сохранить высокие темпы роста экономики», — признал Арахамия.

Китайский фактор в украинской политике. Как Пекин стал врагом Киева и что из этого получится © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В частности, он выразил восхищение тем, что в Китае за несколько дней построили больницу и через несколько месяцев построили мост.

На Украине такое возможно только в научно-фантастических произведениях, поскольку за указанный срок могут разве что принять решение о реализации проекта и подготовить техническую документацию, отметил Арахамия.

Между тем США, которые в значительной степени контролируют украинские власти, считают Китай своим главным конкурентом и требуют от Киева отказаться от сближения с Поднебесной.

Из-за этого уже сорвалась сделка по покупке китайскими инвесторами украинского завода «Мотор сич», что привело к ухудшению отношений Пекина и Киева.

Украинские власти планируют с помощью махинаций лишить китайцев контрольного пакета в предприятии. Инвесторы из КНР готовят многомиллиардные иски в международные суды и имеют все шансы их выиграть.