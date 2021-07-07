«Белорусы Украины проводили традиционную акцию, на которую они собираются 7 числа каждого месяца» — говорится в сообщении.
Речь идет о пикетах, которые организовывают в Киеве лояльные к Александру Лукашенко белорусы Украины.
По данным Telegram-канала, на участников напали несколько неизвестных. Отмечается, что есть пострадавшие.
Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины готовится принять и передать на рассмотрение СНБО список санкций в отношении Белоруссии.
Введение санкций Киев объясняет обвинениями белорусских властей в нарушениях прав человека, репрессиях и насильственном подавлении мирных протестов, применении пыток, незаконных задержаниях, в том числе, граждан Украины.