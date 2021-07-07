У посольства Белоруссии в Киеве произошла массовая драка. Об этом в среду, 7 июля, сообщил Telegram-канал Sputnik Беларусь

«Белорусы Украины проводили традиционную акцию, на которую они собираются 7 числа каждого месяца» — говорится в сообщении.

Речь идет о пикетах, которые организовывают в Киеве лояльные к Александру Лукашенко белорусы Украины.

В кольце фронтов. Россия и Белоруссия противостоят внешней агрессии © AP, Maxim Guchek/BelTA Pool Photo

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины готовится принять и передать на рассмотрение СНБО список санкций в отношении Белоруссии.

Введение санкций Киев объясняет обвинениями белорусских властей в нарушениях прав человека, репрессиях и насильственном подавлении мирных протестов, применении пыток, незаконных задержаниях, в том числе, граждан Украины.