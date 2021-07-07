Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил о готовности посетить заседание временной следственной комиссии Рады, которая занимается расследованием дела о спецоперации по задержанию членов «ЧВК Вагнера». Об этом 7 июля сообщается на сайте партии

По его словам, участие будет возможно, когда вопрос будет официально включен в предмет деятельности ВСК. Также он заявил, что его участие в заседании ВСК будет более эффективным, если одновременно туда придет Зеленский.

«Особенно это становится актуальным после интервью Зеленского. Так же, как я — пятый президент — согласен прийти, так и шестой президент должен прийти и дать показания: кому он звонил, что он сказал. Кто из его окружения сдал операцию, которая позволила бы привлечь не только 33 убийц украинцев, но и (президента РФ Владимира) Путина и Россию к международной ответственности за агрессию против Украины. Итак, ждем решения парламента и заседания комиссии», — заявил Порошенко.

«Вагнергейт»: факты и история вопроса

В конце июля 2020 года в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Украина отправила запрос на их экстрадицию, но Минск решил выдать их Москве. Сразу после этого появилась информация, что это была операция спецслужб.

Отмечалось, что Украина намеревалась через авиарейс из Минска в Стамбул доставить их на работу в Южную Америку. Предполагается, что самолет мог бы сесть в Киеве, а наемников бы арестовала украинская сторона. ГБР завело несколько дел по факту срыва возможной операции по «вагнеровцам».