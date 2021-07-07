Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Литву предложил идею совместной организации одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу. Об этом 7 июля он заявил на вступительной сессии Конференции по вопросам реформ на Украине, которая проходит в Вильнюсе, передают украинские телеканалы

«Известно, что баскетбол в Литве является второй религией и действительно национальным видом спорта. И, несмотря на тотальную любовь украинцев к футболу, баскетбол также очень популярен в нашей стране. Поэтому я хочу предложить идею совместной организации Украины и Литвой одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу», — заявил Зеленский.

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В июне 2014 года Европейская федерация баскетбол перенесла Евробаскет-2015 из Украины из-за конфликта в Донбассе. Ожидалось, что Украина сможет принять Евробаскет-2017, но этого не произошло.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако представители Украины заявили, что необходимо выбрать другую площадку. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.