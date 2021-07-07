Украинскую певицу Тину Кароль обвинили в плагиате и издевательстве над животными во время выступления на фестивале Atlas Weekend, который проходит в Киеве. Свое мнение об этом высказала травести-дива Монро 7 июля в своем Instagram

Во время выступления Тина Кароль вышла на сцену с королевским питоном на плечах. Монро отметила, что «сюжет» уже не новый: в 2001 году точно так же, со змеей, на сцену MTV Video Music Awards выходила Бритни Спирс.

Один из российских исполнителей не приедет на фестиваль Atlas Weekend в Киеве © Instagram, kangimusic

«С этим каминг-аутом и цензурой все пропустили мимо инновационную народную берегиню Тину, которая зачем-то выперла на сцену питона. Живого! Ну хватит уже мучить животных там, где им не место», — написала травести-дива.

Ранее на фестивале Atlas Weekend украинский певец MELOVIN совершил каминг-аут: на сцене он поцеловал девушку и парня, а затем развернул радужный флаг.