Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовится к важной встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, на которой стороны обсудят строительство газопровода «Северный поток - 2». Об этом 7 июля он заявил на вступительной сессии Конференции по вопросам реформ на Украине, которая проходит в Вильнюсе, передают украинские телеканалы

«С госпожой Меркель будет важная встреча по энергетической безопасности не только Украины, а и Европы. Слава Богу, что пока Европа этих угроз не чувствует… "Северный поток-2" — это такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что приоритетнее для стран», — сказал президент.

Данилов обвинил Францию и Германию в «бедах» Украины © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием» для себя, Европы и США.

Кроме того, он заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 млрд долларов.

В 2020 году Украина сократила транзит газа через свою газотранспортную систему в Европу на 38% до 55,8 млрд куб. м по сравнению с 2019 годом.