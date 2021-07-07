Ранее в СМИ появилась информация о том, что пилот авиакомпании не пускал более 30 пассажиров на борт рейса FR6705 Познань-Одесса. По словам очевидцев, командир кричал, что он «король самолета», и «выгонял всех вон». По словам журналистов, из-за этого рейс был задержан на час.
«Утверждения в отношении пилота Ryanair, задержавшего рейс (и предполагаемые цитаты, сообщенные СМИ), полностью ложны», — заявили в Ryanair.
По словам представителя авиакомпании, пассажиры опоздали на рейс из-за задержек на паспортном контроле в Познани. Ryanair принесла извинения за доставленные неудобства.