Авиакомпания Ryanair опровергла сообщения о том, что пилот рейса Познань-Одесса называл себя «королем» и не пускал пассажиров в самолет. Об этом 7 июля сообщило агентство РИА Новости

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