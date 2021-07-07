Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Киеве, двое правоохранителей ранены, стрелявший пока не задержан. Об этом 7 июля сообщается на странице телеканала «Магнолия ТВ» в Facebook

Стрелок из Харькова имел при себе целый арсенал оружия - СМИ © сайт полиции Харькова

При этом, как следует из прямого эфира телеканала, на месте много полиции, правоохранители оцепили территорию.

«Предварительно нам удалось узнать, что это все произошло из-за судебного решения, у мужчины якобы пытались отобрать квартиру… Он позвонил в полицию и сообщил, что есть угроза его жизни, и начал стрелять из окна. По предварительной информации, ранены двое полицейских», — сообщила корреспондент.

Журналистам в прямом эфире удалось дозвониться до стрелка, он заявил, что физически не может открыть дверь, так как правоохранители пытаются ее выломать.

«Ее сейчас штурмуют. Я прошу остановиться (не ломать дверь — ред.), приехали адвокаты, пообщайтесь с адвокатами», — сказал мужчина по телефону.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал «Стране», что сотрудники патрульной полиции прибыли на вызов по семейной ссоре в одной из квартир дома на Голосеевском проспекте в 10:40.

Владелец квартиры (предварительно находится в состоянии алкогольного опьянения) выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских, в результате чего один полицейский получил огнестрельное дробное ранение руки, а другой — лица. Им сейчас оказывается медицинская помощь.

После этого злоумышленник закрылся в упомянутой квартире. В 10:45 введена в действие специальная операция «Гром».

Тем временем Telegram-канал «Киев Оперативный» сообщил, что забаррикадировавшийся в квартире мужчина застрелился. Официальных комментариев по этому поводу нет.