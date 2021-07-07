Глава министерств иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба, Литвы Габриелюс Ландсбергис и Польши Збигнев Рау подписали дорожную карту дальнейшего взаимодействия и декларацию о европейском наследии и общих ценностях. Об этом 7 июля сообщило украинское внешнеполитическое ведомство

Глава МИД Украины предложил Белоруссии альтернативу «русскому миру» © Facebook Dmytro Kuleba

Дорожная карта определяет основные направления сотрудничества «Люблинского треугольника», среди которых безопасность, оборона, энергетика, противодействие киберугрозам, торговля, культура и борьба с пандемией COVID-19. Документ предусматривает возможность проведения встреч «Люблинского треугольника» на уровне глав государств и правительств.

Декларация о европейском наследии и культурных ценностях признает Конституцию Пилипа Орлика как неотъемлемую часть общего культурно-правового наследия Украины, Литвы и Польши, которая в значительной степени сформировала европейскую идентичность украинцев, литовцев и поляков.

«Документ также подтверждает европейскую перспективу Украины. <…> В нем также выражается поддержка «Крымской платформе»», — говорится в материале ведомства.

Отдельной темой разговора стала интеграция Украины в НАТО. Литва и Польша выступили за предоставление Украине четкого понимания дальнейших шагов для обретения членства в Альянсе.