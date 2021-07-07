Министры встретились в Вильнюсе на полях 4-й международной конференции по вопросам реформ на Украине.
Дорожная карта определяет основные направления сотрудничества «Люблинского треугольника», среди которых безопасность, оборона, энергетика, противодействие киберугрозам, торговля, культура и борьба с пандемией COVID-19. Документ предусматривает возможность проведения встреч «Люблинского треугольника» на уровне глав государств и правительств.
Декларация о европейском наследии и культурных ценностях признает Конституцию Пилипа Орлика как неотъемлемую часть общего культурно-правового наследия Украины, Литвы и Польши, которая в значительной степени сформировала европейскую идентичность украинцев, литовцев и поляков.
«Документ также подтверждает европейскую перспективу Украины. <…> В нем также выражается поддержка «Крымской платформе»», — говорится в материале ведомства.
Отдельной темой разговора стала интеграция Украины в НАТО. Литва и Польша выступили за предоставление Украине четкого понимания дальнейших шагов для обретения членства в Альянсе.