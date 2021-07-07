В данный момент пользы от участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ для России нет, неплохо было бы взять паузу. Об этом глава делегации РФ в ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сказал в эфире YouTube-программы «Соловьев LIVE» 7 июля

Европейский закон что дышло: делегация России в знак протеста покинула заседание ОБСЕ © flickr.com, OSCE Parliamentary Assembly

«Дело в том, что политическое решение по поводу внешней политики принимает президент РФ. Мое личное мнение: сейчас, в данный момент пользы от участия в этой организации для России нет… Думаю, взять какую-то паузу было бы нам неплохо», — сказал Толстой, добавив, что ПА ОБСЕ пренебрегает международным правом в «угоду нормам и правилам, которые они сами диктуют».

Кроме того, политик затронул тему членских взносов в организацию. Толстой отметил, что эти взносы зависят от территорий и количества населения стран, которые входят в ассамблею: Россия платит в 20 раз больше Украины, в 15 раз больше Чехии и в 26 раз больше любой из прибалтийских стран. По его словам, «по большому счету» Россия платит «деньги, чтобы присутствовать в абсолютно омерзительной русофобской вакханалии».

В связи с этим Толстой считает, что, возможно, следовало бы прекратить тратить на это народные деньги и использовать их на внутренние нужды.