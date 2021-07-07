По его словам, даже в разгрузочные дни следует потреблять не меньше 1,5 тыс килокалорий. При сильном понижении калорийности рациона занижается обмен веществ, провоцируется аппетит, что приводит к срывам.
Эксперт предложил питаться яблоками весь день (можно съесть 2,5 килограмма этого фрукта в сутки). В них содержится полезная для желудочно-кишечного тракта клетчатка — пектин, витамины, минералы и полезные углеводы. Однако выбирать следует зеленые сорта, поскольку в них меньше сахаров, подчеркнул Мирошников.
Также, по его словам, в качестве продуктов для разгрузочного дня можно использовать ягоды: малину, клубнику, чернику. Для полного удовлетворения потребностей организма необходимо съедать 2,5-3 килограмма.
Мирошников добавил, что для разгрузочных дней подойдет и арбуз.