Кандидат биологических наук, нутрициолог Александр Мирошников 6 июля назвал яблоки самым подходящим для разгрузочного дня продуктом, передает «Москва 24»

Нутрициолог назвала безопасные для фигуры фрукты © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Эксперт предложил питаться яблоками весь день (можно съесть 2,5 килограмма этого фрукта в сутки). В них содержится полезная для желудочно-кишечного тракта клетчатка — пектин, витамины, минералы и полезные углеводы. Однако выбирать следует зеленые сорта, поскольку в них меньше сахаров, подчеркнул Мирошников.

Также, по его словам, в качестве продуктов для разгрузочного дня можно использовать ягоды: малину, клубнику, чернику. Для полного удовлетворения потребностей организма необходимо съедать 2,5-3 килограмма.

Мирошников добавил, что для разгрузочных дней подойдет и арбуз.