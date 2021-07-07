Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюзу нужно сосредоточиться на Украине, а не возобновлять саммиты с Российской Федерацией. Об этом 7 июля он заявил на вступительной сессии Конференции по вопросам реформ на Украине, которая проходит в Вильнюсе, передают украинские телеканалы

«Я уверен, что тех, кто поддерживает Украину намного больше. И именно в этом Евросоюз должен продемонстрировать свою преданность ценностям и европейским принципам. Вместо разговоров о возобновлении саммитов ЕС — Россия, мне кажется, лучше фиксировать европейскую перспективу Украины», — отметил Зеленский.

"Раскол по русской линии". Западная пресса о противоречиях в ЕС © REUTERS, Alexander Zemlianichenko/Pool

В июне канцлер Германии Ангела Меркель выступила за возобновление практики проведения саммитов ЕС — Россия. Ее поддержал французский лидер Эммануэль Макрон. МИД Украины вызвал послов Германии и Франции.