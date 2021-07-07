«Я уверен, что тех, кто поддерживает Украину намного больше. И именно в этом Евросоюз должен продемонстрировать свою преданность ценностям и европейским принципам. Вместо разговоров о возобновлении саммитов ЕС — Россия, мне кажется, лучше фиксировать европейскую перспективу Украины», — отметил Зеленский.
По его словам, Украина продолжает работу с европейскими странами по подписанию деклараций о поддержке курса Украины на вступление в ЕС.
В июне канцлер Германии Ангела Меркель выступила за возобновление практики проведения саммитов ЕС — Россия. Ее поддержал французский лидер Эммануэль Макрон. МИД Украины вызвал послов Германии и Франции.