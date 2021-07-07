Успокоительные капли, такие как Валокордин, Корвалол, Барбовал и другие вызывают зависимость и могут серьезно навредить здоровью. Об этом рассказал врач-невролог, медицинский директор Областной специализированной больницы Глухова Евгений Скрыпник, передает РИА Мелитополь 7 июля

По словам медика, такие капли, содержащие барбитураты, запрещены к использованию в большинстве стран Европы, США и Японии. В некоторых странах, добавил он, препараты, содержащие фенобарбитал, запрещено вывозить.

«Все они содержат препарат, используемый для лечения судорожных припадков — фенобарбитал, и при длительном приеме вызывает зависимость!» — написал врач на своей странице в Facebook.

Дорога к смерти: Московский врач рассказал о главной опасности жары для человека © pixabay

Он также предупредил о таком побочном эффекте длительного использования седативных препаратов, как «барбитуратовое слабоумие».

«Длительный прием приводит к накоплению и отравлению органов организма бромом! Человек хотел снять тревогу, стресс, а получил тяжелые поражения печени, почек, сердца, нарушение половой функции, депрессивное состояние и снижение памяти!» — рассказал невролог.

Он также обратил внимание на то, что эти капли часто любит старшее поколение и посоветовал проконсультироваться с врачом, прежде чем их принимать.