По словам медика, такие капли, содержащие барбитураты, запрещены к использованию в большинстве стран Европы, США и Японии. В некоторых странах, добавил он, препараты, содержащие фенобарбитал, запрещено вывозить.
«Все они содержат препарат, используемый для лечения судорожных припадков — фенобарбитал, и при длительном приеме вызывает зависимость!» — написал врач на своей странице в Facebook.
В случае нарушения работы сердца человек может затягивать обращение к врачу, теряя драгоценное время, а вместо этого подсаживается на капли, от которых формируется зависимость. Ни в одном кардиологическом протоколе, отметил Скрыпник, не найти эти капли, прописанные для лечения сердечных болезней.
Он также предупредил о таком побочном эффекте длительного использования седативных препаратов, как «барбитуратовое слабоумие».
«Длительный прием приводит к накоплению и отравлению органов организма бромом! Человек хотел снять тревогу, стресс, а получил тяжелые поражения печени, почек, сердца, нарушение половой функции, депрессивное состояние и снижение памяти!» — рассказал невролог.
Он также обратил внимание на то, что эти капли часто любит старшее поколение и посоветовал проконсультироваться с врачом, прежде чем их принимать.