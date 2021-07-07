На видео 45-летняя Могилевская проходит вдоль красных кнопок и говорит кому-то за кадром: «Я готова». На певице белое атласное платье с разрезами и черный пиджак с разрезанными рукавами и широкими плечами, отделанный украшениями.
Новый образ исполнительницы вызвал противоречивые чувства у ее подписчиков: кто-то похвалил внешний вид певицы, а кто-то раскритиковал.
«Вас портит этот наряд!», «Гоните стилиста и дизайнера!!! Сделали из вас солдафона. Ощущение, что вы весите 100 кг… Костюм отстой!!!», «Не носите эти блестящие костюмы с такими плечами», «Кто нарядил? Не верь ему» и т.д.