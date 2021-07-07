Украинская певица Наталья Могилевская выложила в Instagram 6 июля короткий видеоролик со съемок своего нового проекта - телешоу «Поют все!», в котором она возглавит жюри

«Очень грустно»: Могилевская сказала, как планирует избежать бритья налысо © Facebook, Наталья Могилевская

Новый образ исполнительницы вызвал противоречивые чувства у ее подписчиков: кто-то похвалил внешний вид певицы, а кто-то раскритиковал.

«Вас портит этот наряд!», «Гоните стилиста и дизайнера!!! Сделали из вас солдафона. Ощущение, что вы весите 100 кг… Костюм отстой!!!», «Не носите эти блестящие костюмы с такими плечами», «Кто нарядил? Не верь ему» и т.д.