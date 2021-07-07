Бывший генеральный продюсер телеканала «Наш» Евгений Дудник дебютировал в роли певца под творческим псевдонимом Жетон и на днях презентовал клип на песню «Жизнь без кадыка»

Гордон пригрозил выдворить россиян из Крыма © Facebook/Дмитрий Гордон Дмитрия Гордона, давно ставшая мемом: «Ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву, сука».

Гордон также поучаствовал в новом клипе, сыграл самого себя.

По сюжету герой в исполнении Жетона гуляет по ночному парку и сталкивается с Гордоном, который вырывает его кадык.

«Дмитрий Ильич, какие проблемы? / Дмитрий Ильич, не надо здесь включать быка! / Но раз и на века сжалась стальная рука в районе кадыка: / Будет, ой, нелегка жизнь без кадыка. /Гордона рука в районе кадыка», — поет Дудник.

В 2019 году Гордон в интервью украинскому порталу высказался об исторической роли Степана Бандеры и спекуляциях на теме языка. Тогдашний зампредседателя Кировоградского областного совета Игорь Степура обрушился на него с критикой и заявил, что Гордон должен отправиться «следом за Бузиной» (журналиста Олеся Бузину застрелили в 2015 году у подъезда собственного дома в Киеве). После этого Гордон разместил на своем канале в YouTube видеообращение, в котором пригрозил вырвать кадык Степуре. Когда фраза про кадык стала очень популярной, Гордон записал шуточное видео своей тренировки, где на манекене отрабатывает прием «вырви кадык».