Переделанный корабль связи «Буревестник», который известен как прогулочный катер Леонида Брежнева, поднимут со дна в Одессе американские водолазы в рамках учений Sea Breeze-2021, поскольку он мешает им швартоваться. Об этом 6 июля сообщает «Думская», ссылаясь на начальника поисково-спасательной службы ВМС Украины Алексея Нестерова

«Рядом с причалом, возле которого лежит на дне катер, американцы уже разбили небольшую базу с необходимым для операции оборудованием… Когда водолазы с помощью плавучего крана освободят море от обломков старого судна, военные моряки смогут пользоваться этим причалом полноценно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корпус «Буревестника» лежит на дне Практической гавани, на которой базируются корабли украинских ВМС. По словам Нестерова, предварительное обследование показало, что корпус находится в очень плохом состоянии и фактически не подлежит восстановлению.

Построенный в 1964 году «Буревестник» предназначался для береговой охраны. Но позже судно переоборудовали в катер для прогулок первых лиц советского руководства. В 1970-е годы на ней часто проводил досуг Брежнев, который любил отдыхать на этом судне во время пребывания на Черном море.

В 1960-е годы было построено всего четыре таких корабля, два из них — ПСКР-50 «Стрела» и ПСКР-51 «Буревестник», которые предназначались исключительно для отдыха руководителей страны. «Буревестник» отличался превосходными техническими характеристиками. Корпус катера был изготовлен из трехслойной древесины, каждый из двух дизельных моторов имел мощность четыре тысячи лошадиных сил. Прогулочное судно развивало скорость до 70 км/час.

В 1995 году «Буревестник» списали, так как для эксплуатации он больше не годился. Судно гнило в Одесском порту, пока в 2016-м не отправилось на дно. Весной того же года прибывший в Одессу кран «Захарий» поднял со дна «катер Брежнева». Но никому не нужное судно впоследствии снова затонуло.