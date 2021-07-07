В диппредставительстве США на Украине подтвердили, что временную поверенную в делах США на Украине Кристину Квин вскоре заменит помощник госсекретаря США Джордж Кент. Об этом сообщило 6 июля «Зеркало недели»

Свидетельствовавший против Луценко дипломат возглавит посольство США в Киеве — СМИ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Кристина Квин покинет Киев. На время ее отпуска и подготовки визита Владимира Зеленского в США ее обязанности на Украине будет исполнять Джордж Кент.

Отмечается, что Кент будет возглавлять дипмиссию США лишь на время отсутствия Квин.

В 2004-2007 годах Джордж Кент был заместителем главы политического отдела посольства США в Киеве. В 2014 году стал курировать работу по созданию антикоррупционных органов на Украине. Инициировал создание Национального антикоррупционного бюро Украины.