Политический астролог Полина Павлова 6 июля в эфире «Знай24» рассказала об изменениях, которые произойдут в украинском политикуме

«Музыка из морга»: украинский астролог предрек страшную судьбу Моргенштерну © Моргенштерн/инстаграм

Павлова склоняется в сторону перезагрузки парламента. По прогнозу астролога, проводить перевыборы придется уже в октябре-ноябре.

«Осенью в Украине тоже могут быть и внутри страны некие изменения. Я думаю, что президентские выборы все-таки будут в срок», — пообещала астролог.

Она не исключила, что президент Владимир Зеленский может пойти на второй срок, как минимум баллотироваться он будет. В то же время она считает, что борьба за президентское кресло будет неровная, честная, а ее результат — неожиданным.

Павлова предрекла появление новой фигуры в украинской политике, которая и станет главным конкурентом Зеленского.

«Я уже несколько лет вижу, что в ближайшие годы должна все-таки женщина тоже появиться у власти», — заверила астролог.

Но отметила, что речь идет не о лидере «Батькивщины» Юлии Тимошенко, а о совершенно новой фигуре, готовой к борьбе.