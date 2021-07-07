Живущая и построившая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак вернулась в Киев. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram 6 июля

«Резиновая кукла»: поклонники Ани Лорак заподозрили ее в зависимости от уколов красоты © Ани Лорак/Инстаграм

«Город вдохновения. Мы снова готовим бомбу в турборежиме. Как думаете, что вас ждет?», — подписала фотографию Ани Лорак.

В комментариях поклонники артистки восхитились ее фигурой, а также попросили наконец выступить на Украине и устроить тур по украинским городам.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что не будут в 2021 году приглашать на концерт в честь Дня независимости таких певиц, как Ани Лорак, Светлана Лобода и Таисия Повалий из-за их активного участия в российском шоу-бизнесе.