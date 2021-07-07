Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент может возглавить посольство США в Киеве. Об этом 6 июля сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники

Посольство США на Украине одобрило санкции против Медведчука © wikipedia.org данным, 9 июля временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин покинет Киев. Она поедет в отпуск и будет готовить визит президента Украины в Вашингтон.

Собеседники издания предположили, что вместо нее на Украину может приехать Кент.

По словам одних источников, это произойдет на время отсутствия Квин, другие заявляют, что Кент пробудет во главе посольства до официального назначения нового чрезвычайного и полномочного посла США на Украине. Это может произойти в октябре-ноябре 2021 года.

Также есть предположение, что если Кент, который в свое время был активным промоутером создания на Украине антикоррупционных органов, возглавит посольство даже на короткое время, то борьба с коррупцией получит мощный импульс.

Ранее Кент работал в посольстве США в Киеве две каденции. Во время показаний в Конгрессе в 2019 году он заявил, что бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко обещал отомстить экс-послу США Мари Йованович. Также он отметил, что к кампании против дипломата привлекали «порохоботов».