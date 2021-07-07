«Какой образ вы бы выбрали на обложку?» — написала Мендель и предложила несколько вариантов.
На снимках бывшая пресс-секретарь президента позирует в разных образах: в соблазнительном малиновом платье с открытой спиной, в строгом синем костюме или в стиле кэжуал — джинсах и джинсовке.
Мнения подписчиков разделились, а кто-то и вовсе предложил подумать над четвертым вариантом.
«Из этих трех, наверное, никакой, потому что не очень-то они передают посыл темы книги. Секси красотка или просто девушка в пиджаке — как-то оно не в тему… Но для провокации первое фото, конечно», — написал один из комментаторов.
Ранее Мендель заинтриговала названием книги, отметив, что это «очень известный в современной политике афоризм». Известно, что книга посвящена работе Мендель с президентом Зеленским.