Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель предложила подписчикам в Instagram выбрать фото для обложки ее книги, выход которой запланирован на июль. Пост с фотографиями она выложила 6 июля

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На снимках бывшая пресс-секретарь президента позирует в разных образах: в соблазнительном малиновом платье с открытой спиной, в строгом синем костюме или в стиле кэжуал — джинсах и джинсовке.

Мнения подписчиков разделились, а кто-то и вовсе предложил подумать над четвертым вариантом.

«Из этих трех, наверное, никакой, потому что не очень-то они передают посыл темы книги. Секси красотка или просто девушка в пиджаке — как-то оно не в тему… Но для провокации первое фото, конечно», — написал один из комментаторов.

Ранее Мендель заинтриговала названием книги, отметив, что это «очень известный в современной политике афоризм». Известно, что книга посвящена работе Мендель с президентом Зеленским.