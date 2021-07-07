По данным экспертов, в этот день раскрывается творческое начало человека. 7 июля стоит заняться творческим хобби, закончить проект или обучиться какому-либо навыку. Полученные знания непременно пригодятся в будущем.
Нумерологи также считают 7 июля сильным родительским днем. Они советуют сходить в гости к родителям или провести вечер вместе со своими детьми.
Кроме прочего, считается, что в этот день вселенная принимает желания и воплощает их в жизнь. Желание должно быть искренним и выполнимым. Нумерологи предлагают подробно представить, чего бы вы хотели достигнуть. Расписать на листке пошаговые действия, которые помогут исполнить задуманное. Листок нужно сжечь в пламени свечи, а пепел развеять над водоемом.