Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский ответил «по понятиям» депутату Верховной Рады Александру Дубинскому на обвинение в обворовывании пенсионеров. Он сделал это на своей странице в Facebook 6 июля

Глава «Укрпочты» хочет возглавить «Укрзализныцю» — СМИ © Facebook, Євген Кравцов

Чтобы соответствовать облику члена банды, Смелянский решил ответить депутату на фене, то есть воровском жаргоне, причем актуальном для 80-х годов прошлого века.

«Уважаемый Александр Дубинский! Как предводитель "банды" хочу кинуть ответку вам по понятиям, а то с вашей стороны, как говорят в определенных кругах, получается гнилой базар. Вы не на того батон крошите, не с тем драку вяжете. Вы пока кипишили с [американским филантропом Джорджем] Соросом и сели на хазу после санкций, видимо, не заметили, как я вместе с депутатами Верховной Рады и при поддержке президента как раз боролся за то, чтобы сохранить услуги для пенсионеров в селе. Даже проект постановы ВР внесли (а вашей подписи там нет). Вы часто советуете президенту гнать в шею некомпетентных сотрудников. Мой вам совет — гоните нафиг того, кто написал вам эту статью. А то как в том анекдоте: "Рабинович, я слышал, вы выиграли миллион в лотерею! Это правда?— Ну, во-первых, не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в-третьих, не выиграл, а проиграл"», — написал глава «Укрпочты».

Тем временем «Укрпочта» начала процесс приобретения банка. Компания объявила тендер на аналитико-консультационные работы для дальнейшей покупки коммерческого банка. А решение Кабмина о переводе пенсионеров на карты Смелянский назвал «гибридной войной» с «Укрпочтой».