Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ 6 июля приняла срочную резолюцию, осуждающую «оккупацию» Крыма и ЛДНР, а также «военные преступления российской власти» на этих территориях. Об этом глава делегации Украины Никита Потураев сообщил на своей странице в Facebook

Европейский закон что дышло: делегация России в знак протеста покинула заседание ОБСЕ © flickr.com, OSCE Parliamentary Assembly

Кроме того, ПА ОБСЕ поддержала резолюции США и Нидерландов, которые осуждают рост насилия в Белоруссии.

Потураев заявил, что именно из-за этих резолюций ассамблею покинула ранее российская делегация. Соответственно, избрание нового президента ПА ОБСЕ произошло без России. Им стала депутат парламента Швеции Маргарета Цедерфельд, которая, по словам украинского нардепа, является «последовательным критиком российской неоимперской политики в странах бывшего СССР и агрессии России против Грузии и Украины».

Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ 6 июля в знак протеста против нарушения регламента. По словам председателя делегации Петра Толстого, ассамблея нарушила прописанные в ее же регламенте правила о том, что решения принимаются двумя третями голосов членов ассамблеи, а не двумя третями присутствующих на заседании депутатов.

По его словам, за резолюцию по Украине и Крыму, а также резолюцию, осуждающую действия Минска в отношении оппозиции, отдали свои голоса 126 и 122 представителя соответственно из необходимых, согласно регламенту, 215 голосов, однако решение сочли принятым.