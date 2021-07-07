Колоссальная популярность и востребованность российского рэп-исполнителя Моргенштерна не продлится долго. Об этом рассказал украинский астролог Влад Росс, передает 7 июля «Главред»

«Какие деньги, цепи, тачки?»: Моргенштерн начал пропагандировать семейные ценности © Моргенштерн/Инстаграм

«Моргенштерн родился под знаком Водолея, но на границе с Рыбами. Как у Водолея у него сильный Уран, именно это и обуславливает то, что этот человек восстает против общественного мнения и общепринятых норм. В свое время был [Виктор] Цой, сегодня — Моргенштерн», — пояснил Росс.

Астролог отметил, что псевдоним Моргенштерн, а точнее его часть — «морг», многое говорит об этом человеке.

«Луна в гороскопе Моргенштерна находится в Скорпионе в разрушительном положении, и это при том, что Скорпион и так является знаком смерти. Вся его музыка оказывает разрушительное воздействие на умы. Как есть музыка божественная и гармоничная, например, музыка Моцарта или Бетховена, так есть и музыка дьявола, или "музыка из морга", то есть Моргенштерна. Мне все про него ясно: он — служитель сатаны и ада», — добавил он.

Кроме того, астролог утверждает, что его ждут судебные тяжбы и следствия.

«Его ждут суды и в России, и в Украине. Да и не секрет, что он собрался судиться с СБУ, чтобы ему разрешили въехать в Украину. Причем его решение судиться с украинской Службой безопасности обусловлено не тем, что он так стремится в Украину и ему так важен здешний рынок — для него это просто хайп, пиар и возможность идти против системы», — считает Росс.

Впрочем, астролог уверен, что слава Моргенштерна не будет долгой. По его словам, уже через год-два, когда Юпитер выйдет из Водолея, об артисте будут говорить меньше. Более того, по его мнению, гороскоп рэпера указывает на то, что ему грозит самоубийство.