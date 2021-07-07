Он сослался на данные исследования, которое проводят Минздрав, Центр общественного здоровья, Всемирный банк и Украинский институт социальных исследований имени Яременко.
«В течение июля группа, в которую входят социологи и медицинские работники, посещают украинские домохозяйства. Первые проводят опросы, вторые — бесплатное тестирование на антитела. На следующем этапе исследования специалисты определят, каким именно образом образовались антитела. Также важно определить, насколько значительна доля людей, которые переболели в легкой форме и не догадывались, что были инфицированы», — написал Радуцкий.
По его словам, в исследовании уже приняли участие около 6 тысяч человек. У 33% из них обнаружили определенный иммунитет к COVID-19. Окончательные данные исследования планируют опубликовать в конце августа.