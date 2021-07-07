Антитела к коронавирусу уже имеют треть украинцев. Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования, депутат от «Слуга народа» Михаил Радуцкий сообщил на своей странице в Facebook 6 июля

В США обнаружен неуязвимый к антителам штамм коронавируса © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«В течение июля группа, в которую входят социологи и медицинские работники, посещают украинские домохозяйства. Первые проводят опросы, вторые — бесплатное тестирование на антитела. На следующем этапе исследования специалисты определят, каким именно образом образовались антитела. Также важно определить, насколько значительна доля людей, которые переболели в легкой форме и не догадывались, что были инфицированы», — написал Радуцкий.

По его словам, в исследовании уже приняли участие около 6 тысяч человек. У 33% из них обнаружили определенный иммунитет к COVID-19. Окончательные данные исследования планируют опубликовать в конце августа.