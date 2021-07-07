Эксперты рассказали, кому из представителей зодиакального круга везет в жизни меньше всего. Об этом 6 июля сообщил телеканал 5-tv.ru

Астрологи назвали неподвластные старости знаки зодиака © СС0, Pixabay Овнов анализировать свое прошлое — приносит им неудачу. Они привыкли повторять одни и те же ошибки снова и снова. Овны не будут прислушиваться к советам окружающих, мнение других людей для них вообще ничего не значит. Рожденные под этим знаком зодиака, будут игнорировать советы даже близких людей, лишь бы сделать все по-своему.

Дев специалисты назвали самыми драматичными представителями зодиакального круга. Они чаще остальных подвержены стрессам. Не умение расслабиться и отвлечься от повседневных проблем может сыграть с ними злую шутку. Рожденные под этим знаком зодиака, очень ответственны, они привыкли решать все свои задачи самостоятельно. Недоверие к окружающим и нежелание попросить помощь — главная причина проблем Дев.

Раки наоборот чересчур доверчивы, они поддаются любым уговорам окружающих. Эти представители водной стихии постоянно подвергают себя и близких опасности, только потому что необдуманно идут на риски. Чтобы не попасть в беду, им стоит быть более сдержанными и не вступать в сомнительные авантюры.

Корень всех проблем Стрельцов — их любовь к провокациям. Они настоящие любители экстрима, которые довольно часто подвергают свою жизнь опасности. Астрологи советуют людям, рожденным под этим знаком зодиака, сначала думать и только потом делать. Этот простой жизненный принцип поможет избежать серьезных последствий.

В отличие от других знаков зодиака Рыбы даже не скрывают, что они по-настоящему несчастливы. Эти представители стихии Воды чаще других подвержены меланхоличным состояниям. Они постоянно озадачены своими делами и проблемами, им тяжело перестать быть чересчур мнительными и пассивными.