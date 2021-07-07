Она ответила на вопрос журналиста, не испытывает ли американская администрация разочарования от «кажущихся вялыми» темпов развития взаимоотношений с Москвой.
«Не думаю, что он охарактеризовал бы это подобным образом. Встреча с российским президентом состоялась всего пару недель назад», — отметила Псаки.
Она добавила, что между Россией и США уже начались консультации в сфере кибербезопасности, а на следующей неделе планируется обсуждение противодействия хакерским атакам с использованием вирусов-вымогателей.