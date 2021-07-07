Дмитрий «Гоблин» Пучков объяснил, что будет, если Россия договорится с США по Украине
Дмитрий «Гоблин» Пучков объяснил, что будет, если Россия договорится с США по Украине
© РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк
Она ответила на вопрос журналиста, не испытывает ли американская администрация разочарования от «кажущихся вялыми» темпов развития взаимоотношений с Москвой.

«Не думаю, что он охарактеризовал бы это подобным образом. Встреча с российским президентом состоялась всего пару недель назад», — отметила Псаки.

Она добавила, что между Россией и США уже начались консультации в сфере кибербезопасности, а на следующей неделе планируется обсуждение противодействия хакерским атакам с использованием вирусов-вымогателей.

 