Президент США Джо Байден не разделяет мнение о «вялых контактах» с Россией после саммита с президентом Владимиром Путиным в Женеве. Об этом 6 июля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости

Дмитрий «Гоблин» Пучков объяснил, что будет, если Россия договорится с США по Украине © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Не думаю, что он охарактеризовал бы это подобным образом. Встреча с российским президентом состоялась всего пару недель назад», — отметила Псаки.

Она добавила, что между Россией и США уже начались консультации в сфере кибербезопасности, а на следующей неделе планируется обсуждение противодействия хакерским атакам с использованием вирусов-вымогателей.