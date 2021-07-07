По его словам, количество случаев заражения коронавирусом растет из-за нового штамма, причем вакцины от СOVID-19 оказываются значительно менее эффективны.
Как считает эксперт, необходимо получить больше данных о штамме «дельта» и его передаче. Также не стоит забывать и про аспект лечения коронавирусной инфекции.
В этой связи он отметил, что в Европе звучало много критики в адрес противопаразитного препарата ивермектина, в то время как на раннем этапе это средство может оказаться очень эффективным.
В то же время Гала считает, что в итоге жители Европы смогут достигнуть хорошего уровня коллективного иммунитета даже при условии, что слишком быстрая отмена защитных мер увеличит число случаев заражения.
Он не исключил, что человечество приближается к ситуации, сопоставимой с ситуацией с гриппом, когда каждый год проводится ревакцинация.
Накануне премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что страна столкнулась с четвертой волной коронавируса.