Четвертая волна коронавируса в Европе неизбежно наступит осенью. Об этом 6 июля заявил профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала, передает РИА Новости

Не коронавирус: стало известно, чем на самом деле болен бывший муж Пугачевой © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Как считает эксперт, необходимо получить больше данных о штамме «дельта» и его передаче. Также не стоит забывать и про аспект лечения коронавирусной инфекции.

В этой связи он отметил, что в Европе звучало много критики в адрес противопаразитного препарата ивермектина, в то время как на раннем этапе это средство может оказаться очень эффективным.

В то же время Гала считает, что в итоге жители Европы смогут достигнуть хорошего уровня коллективного иммунитета даже при условии, что слишком быстрая отмена защитных мер увеличит число случаев заражения.

Он не исключил, что человечество приближается к ситуации, сопоставимой с ситуацией с гриппом, когда каждый год проводится ревакцинация.

Накануне премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что страна столкнулась с четвертой волной коронавируса.