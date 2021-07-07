Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении сотни украинских граждан. Об этом 6 июля сообщил секретарь Совбеза Алексей Данилов в интервью «24 каналу»

Зеленский против олигархов. Почему СНБО Украины ввел санкции против Фирташа и Фукса © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Что касается этих 127 лиц, то в отношении 100 СНБО ввел санкции, они уже введены. Относительно остальных мы сейчас получим дополнительную информацию от наших партнеров», — пояснил он.

Представитель СНБО пояснил, что ограничительные меры были утверждены на последнем заседании Совбеза. С 27 людьми «дополнительно разбираются».

Данилов отметил, что еще четыре человека находятся под санкциями Госдепартамента. Таким образом под ограничения США попали 134 украинца. Отдельная ситуация сложилась с девятью людьми, которые мешали проведению выборов в США.

В июне СНБО поручил Службе безопасности, правительству и Службе внешней разведки проверить данные о каждом из 134 граждан Украины, которые попали в санкционные списки США, и изучить, на каких основаниях в отношении них ввели ограничения.

При этом депутаты от правящей партии «Слуга народа» внесли в Верховную Раду законопроект, запрещающий судам приостанавливать действие санкций СНБО в отношении украинских граждан и компаний.