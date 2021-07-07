Никогда в мире нигде не составляли санкционных списков в отношении артистов, художников, деятелей культуры другой страны. Зато Украина придумала черный список артистов и сайт «Миротворец». Об этом рассказал известный кинорежиссер Карен Шахназаров в интервью изданию Украина.ру

А во главе Зеленский: кинорежиссер Карен Шахназаров высказался об украинской «культурной политике» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Филиппа Киркорова сначала признали угрожающим нацбезопасности, а через четыре дня это решение пересмотрели.

«Украина может гордиться этим своим «открытием» в мировой истории — введением санкций в отношении артистов, — это «достижение», хоть что-то придумали свое. Тут у Украины абсолютное первенство, она в этом смысле единственная и неповторимая. Но вот объяснить, зачем они это делают, это очень сложно», — сказал он.

Шахназаров отметил, что в России нет предубеждения относительно украинских артистов, поскольку российские власти более адекватную политику ведут в этом деле, и это приносит соответствующий результат.

Все, что сейчас происходит на Украине, приведет не к чему иному, как к большой антипатии со стороны России и российского народа, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.