На Украине есть черный список, в который вносят российских артистов, но логика «отбора» в этот перечень иногда удивляет. Например, певца Филиппа Киркорова сначала признали угрожающим нацбезопасности, а через четыре дня это решение пересмотрели.
«Украина может гордиться этим своим «открытием» в мировой истории — введением санкций в отношении артистов, — это «достижение», хоть что-то придумали свое. Тут у Украины абсолютное первенство, она в этом смысле единственная и неповторимая. Но вот объяснить, зачем они это делают, это очень сложно», — сказал он.
Шахназаров отметил, что в России нет предубеждения относительно украинских артистов, поскольку российские власти более адекватную политику ведут в этом деле, и это приносит соответствующий результат.
Все, что сейчас происходит на Украине, приведет не к чему иному, как к большой антипатии со стороны России и российского народа, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.