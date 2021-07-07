«Объяснили это тем, что у него закончился срок, так сказать, отвлечения от тела украинской государственности… Затем якобы три года истекло, мол, "отмотал уже срок на каторге" и теперь имеет право заезжать на Украину. Хотя, я думаю, есть договоренности, которые основываются на финансовых консенсусах. Кому-то что-то заплатили, кому-то что-то дали, да и все», — предположил Быстряков.
Несколько лет назад российской звезде запретили въезд на Украину. В конце июня Баста приехал на выступление, однако в Службе безопасности заявили, что музыканту нужно снова запретить въезд. В Госпогранслужбе на это ответили, что предыдущий срок санкции для артиста уже истек, а на новый он пока «не заработал», так как больше не ездил в Крым.
Многие поклонники Вакуленко советовали звезде не ездить на Украину, опасаясь за жизнь кумира, так как помимо СБУ концертами рэпера заинтересовался бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор»* Сергей Стерненко. Он объявил крупное вознаграждение за голову Басты.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.