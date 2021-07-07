На Украине хватает политиков, как говорится, на грани дурдома. Об этом заявил украинский композитор и пианист Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Быстряков: украинская власть непрофессиональна даже в выборе «врагов» © rian.com.ua Андрей Парубий. — Ред.), короче легкая шизофрения… так он многих устраивал. Закончил тем, что пропихнул антирусскую "подляну" и свалил под крыло к [экс-президенту Петру] Порошенко, во фракцию "ЕС". У нас таких политиков, как говорится, на грани дурдома, хватает. Очевидно, что они кому-то нужны, людям, которые находятся в закулисье и фактически руководят страной. И когда мне говорят, что Зеленский там чем-то управляет, я отвечаю: подождите, а вы что реально думаете, что хозяева из-за океана вдруг взяли и отдали всю власть мальчику, которого взяли с экрана юмористического шоу… Понятно, что это абсурд», — сказал Быстряков.

Он назвал Зеленского марионеткой и заверил, что его припугнули.

«Кроме того, в своей предыдущей жизни был человеком абсолютно аполитичным (хотя и хохмил на политические темы). Это лишний раз доказывает, что наши настоящие хозяева сидят не в парламенте», — добавил композитор.

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