«А все просто потому, что люди у нас смотрят поверху. Вот он начал с олигархами бороться: «Ура! Наконец-то пришел Мессия!», а чем закончилось? Тем, что он стал притеснять Медведчука, потому как человек зажиточный, а остальных олигархов, уверен, даже не потревожат… от слова "совсем". В основе сих «репрессий» очень четко прослеживается коммерческая составляющая, отнюдь не политическая, но политикой прикрываются успешно. Сейчас еще Зеленский объявил, что будет выселять чиновников с госдач, объявили… а люди сразу: «Ух ты! Таки борется с олигархами и прочими нетрудовыми!» Для народа это важно, а что там дальше (выселили — не выселили), потом никто не смотрит… все переключились на «борщ» или «Киркорова». И на этом у нас строится все. Главное — громогласно объявить компанию», — объяснил композитор.
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