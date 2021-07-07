«Никаких критериев нет, поскольку власть очень непрофессиональна. Она даже эти категории своих врагов очень непрофессионально, будем говорить, определяет. Потому что какие, допустим, могут быть враги из Наташи Королевой, Ани Лорак или Таисии Повалий? Назначили девчонок «ворогами» и трава не расти… а врагов назначают, чтобы было с кем бороться. Для того, чтобы люди только о такой ерунде и думали, а наши люди, как ни странно, на эти вещи частенько ведутся», — объяснил Быстряков.
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