Украинский композитор и пианист Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру рассказал, как на Украине решают, кто из российских звезд якобы угрожает национальной безопасности, а кто нет

Киркоров, «родословная» борща и попрошайка: 8 самых интересных культурных событий Украины Наташи Королевой, Ани Лорак или Таисии Повалий? Назначили девчонок «ворогами» и трава не расти… а врагов назначают, чтобы было с кем бороться. Для того, чтобы люди только о такой ерунде и думали, а наши люди, как ни странно, на эти вещи частенько ведутся», — объяснил Быстряков.

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