Украина теряет сейчас свой украинский язык под воздействием английского языка, а не русского. сейчас английская экспансия идет гораздо более серьезными темпами, чем российская. Об этом рассказал российский автор – исполнитель Юрий Лоза в интервью изданию Украина.ру

«А нас-то за что?»: Лоза объяснил причины украинского национализма © РИА Новости, Антон Белицкий / Перейти в фотобанк

Если сейчас внимательно проследить, волосы встанут дыбом, сколько украинских слов страна потеряла в своем лексиконе и сколько английских приобрела, подчеркнул эксперт.

«Вот эти вот все, даже не английские, а американские, этот сокращенный быдлячий язык. Вот эти «бро», например, которое уже вытеснило «товарища» и «друга». Вот когда украинский парубок кричит «бро», он полностью теряет слово свое первоначальное, которое было в его языке, а они сейчас все так говорят. Весь это сленг, все эти «хайпы» подменяют украинский язык, а борются с русским», — указал Лоза.

Украинцам нужно включить голову, и тогда они сразу поймут, что их запреты и борьба за украинский язык должны вестись в другом направлении, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.