Украинский язык в стране является единственными государственным языком. Его считают одной из самых важных составляющих становления национальной идентичности. Его внедрение происходит повсеместно параллельно с отказом от русского, который местные радикалы считают «языком агрессора».
Если сейчас внимательно проследить, волосы встанут дыбом, сколько украинских слов страна потеряла в своем лексиконе и сколько английских приобрела, подчеркнул эксперт.
«Вот эти вот все, даже не английские, а американские, этот сокращенный быдлячий язык. Вот эти «бро», например, которое уже вытеснило «товарища» и «друга». Вот когда украинский парубок кричит «бро», он полностью теряет слово свое первоначальное, которое было в его языке, а они сейчас все так говорят. Весь это сленг, все эти «хайпы» подменяют украинский язык, а борются с русским», — указал Лоза.
Украинцам нужно включить голову, и тогда они сразу поймут, что их запреты и борьба за украинский язык должны вестись в другом направлении, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.