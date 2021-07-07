Запреты тех или иных российских артистов на Украине не берутся из ниоткуда. Возможно, они исходят из того, что тот или иной артист сказал или сделал. Об этом рассказал российский автор – исполнитель Юрий Лоза в интервью изданию Украина.ру

Глупо защищать левую щеку, когда бьют по правой: Юрий Лоза о странных запретах Украины для российских артистов © Instagram, lozayury Филиппа Киркорова сначала признали угрожающим нацбезопасности государства, а через четыре дня передумали.

«Например, я как стоял на своих позициях, так и стою, меня никто никуда не добавляет и не убирает. Что сделал Киркоров, я не знаю, поэтому не могу это комментировать. Но вы же сами прекрасно понимаете, что все эти запреты — это в принципе дурдом», — считает певец.

Лоза отметил, что у любой страны есть определенные нормы для артистов, приезжающих из-за рубежа (в Британии, например, певцам нельзя выкрикивать политические лозунги), но властей страны не должны интересовать убеждения пианиста, который играет Шуберта.

Если украинцы действительно считают себя сильными европейцами, они не должны обращать на это внимание и должны быть выше этого, заключил собеседник издания.

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