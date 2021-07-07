Единственное, что может создать критическую массу и изменить ситуацию в Донбассе, это российские паспорта, потому что это уже будет действительно другая политическая реальность. Об этом рассказал социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Евгений Копатько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Дмитрий Стешин выразил мнение, что ВСУ начнут наступление в тот момент, когда число обладателей российских паспортов в ДНР/ЛНР превысит миллион человек, потому что тогда им точно будет нечего терять.

«Уже сейчас называются цифры то полмиллиона, то шестьсот тысяч. Именно столько российских паспортов у жителей республик. Я полагаю, что какое-то качественное изменение произойдёт, но это будет связано с другими шагами, они могут поменять повестку», — считает эксперт.

С другой стороны, со стороны Украины никаких действий для реализации прямого диалога Киева и Донбасса нет и быть не может, и с этой точки зрения вряд ли что-то изменится, указал Копатько.

«Есть заявления российского руководства о том, что согласно Минским соглашениям донбасские республики являются частью Украины, а с другой стороны, усиливается по факту статус самостоятельности Донбасса. И привязка к России тоже усиливается. Это и русские деньги, и русская система образования, и медицина, и русские стандарты и, в конце концов, русские паспорта. Ждём какого-то чёрного лебедя или чёрных лебедей, которые как-то повлияют резко на эту ситуацию», — рассуждает он.

Собеседник издания добавил, что для жителей Донбасса остаются открытыми вопросы не только статуса региона, но и безопасности, и социально-экономических, Донбасс находится в очень уязвимом положении, и выход из этой ситуации на сегодняшний день никто найти не может.

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