Если бы в украинском обществе провели соответствующую работу, оно было бы готово голосовать за то, чтобы Донбасс не был в составе Украины. Об этом рассказал социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Евгений Копатько: Предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет © РИА Новости, Нина Зотина Дмитрий Разумков уточнил, что вопросы территориальной целостности запрещены выносить на референдум нельзя, и допустим лишь вопрос замораживания конфликта.

Республики Донбасса и Украина с каждым днём всё дальше и дальше друг от друга, Процесс отчуждения идёт стремительно, он связан не только с войной и не только с ковидом, и как-то остановить этот процесс отчуждения пока не представляется возможным, констатировал эксперт.

«Все действия Украины сейчас направлены на отсечение Донбасса от Украины либо создание условий, при которых Россия будет иметь и дальше проблемы на этом направлении, тратить больше ресурсов, находиться в оборонительной позиции. К сожалению, это так», — указал Копатько.

По его словам, для выхода Донбасса из состава Украины будет достаточно лишь простого большинства всех ее граждан, причем по-разному будут голосовать выходцы из Донбасса.

Таким образом, это просто вопрос времени и вопрос действий и шагов, которые будет совершать украинская власть, заключил собеседник издания.

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