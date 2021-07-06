Председатель Европейского совета Шарль Мишель 6 июля заявил о намерении властей ЕС помочь Литве справиться с потоком нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и северной Африки, хлынувших на прибалтийскую республику из Белоруссии

«Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить больше поддержки, чтобы власти Литвы смогли преодолеть эти трудности и найти решения», — сказал еврочиновник во время своего визита в Литву.

Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните в свою очередь заявила, что Белоруссия провела «гибридную атаку» и постаралась представит дело так, будто литовцы стоят на страже внешних границ ЕС.

Европа в панике: Лукашенко нанес жесткий ответный удар по Западу © Скриншот видеозаписи из Telegram Источник: https://live24.ru/politika/33413-pojavlenie-na-publike-lukashenko-s-avtomatom-nazvali-urodstvom.html © Российское информационное агентство LIVE24 Александр Лукашенко ранее в этот день сказал, что действия властей республики стали следствием враждебных акций Евросоюза в отношении Минска.

Позднее Лукашенко на заседании правительства сказал, что следующим шагом белорусских властей может стать ограничение транзита европейского автотранспорта через республику.

Глава правительства Роман Головченко в свою очередь отметил, что это можно будет сделать без ущерба для белорусской экономики и добавил, что уже готов целый список новых ответных действий, которые будут крайне неприятны Западу.