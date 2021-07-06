«Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить больше поддержки, чтобы власти Литвы смогли преодолеть эти трудности и найти решения», — сказал еврочиновник во время своего визита в Литву.
Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните в свою очередь заявила, что Белоруссия провела «гибридную атаку» и постаралась представит дело так, будто литовцы стоят на страже внешних границ ЕС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее в этот день сказал, что действия властей республики стали следствием враждебных акций Евросоюза в отношении Минска.
Позднее Лукашенко на заседании правительства сказал, что следующим шагом белорусских властей может стать ограничение транзита европейского автотранспорта через республику.
Глава правительства Роман Головченко в свою очередь отметил, что это можно будет сделать без ущерба для белорусской экономики и добавил, что уже готов целый список новых ответных действий, которые будут крайне неприятны Западу.