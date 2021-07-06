Ранее Лукашенко из-за санкций остановил выполнение договора Белоруссии с ЕС о реадмиссии, что вызвало резкое усиление потока нелегальных мигрантов в Евросоюз из Африки и Ближнего Востока, что поставило в тупик европейские власти.
«А если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси новыми этапами санкций — то будете объезжать нас по Северному полюсу и через Средиземное море», — сказал Лукашенко в ходе совещания с Кабмином.
Он отметил, что пока белорусы «себя ведут по-человечески в плане транзита, передвижения грузового, легкового транспорта и так далее», однако это легко изменить.
Премьер Роман Головченко заявил о готовности задействовать ограничения транзита таким образом, чтобы это не нанесло ущерба белорусской экономике.
Глава правительства отметил, что помимо этого уже разработаны «дополнительные шаги, которые мы будем применять в случае ужесточения давления на нашу страну», однако не стал раскрывать о чем именно может идти речь.