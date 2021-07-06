Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европе ограничить транспортный транзит через территорию страны, если ЕС решится усиливать санкции против республики, сообщает «СБ.Беларусь сегодня» 6 июля

Ранее Лукашенко из-за санкций остановил выполнение договора Белоруссии с ЕС о реадмиссии, что вызвало резкое усиление потока нелегальных мигрантов в Евросоюз из Африки и Ближнего Востока, что поставило в тупик европейские власти.

«А если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси новыми этапами санкций — то будете объезжать нас по Северному полюсу и через Средиземное море», — сказал Лукашенко в ходе совещания с Кабмином.

Европа в панике: Лукашенко нанес жесткий ответный удар по Западу © Скриншот видеозаписи из Telegram Источник: https://live24.ru/politika/33413-pojavlenie-na-publike-lukashenko-s-avtomatom-nazvali-urodstvom.html © Российское информационное агентство LIVE24

Премьер Роман Головченко заявил о готовности задействовать ограничения транзита таким образом, чтобы это не нанесло ущерба белорусской экономике.

Глава правительства отметил, что помимо этого уже разработаны «дополнительные шаги, которые мы будем применять в случае ужесточения давления на нашу страну», однако не стал раскрывать о чем именно может идти речь.