Права требования по кредитным договорам и дебиторскую задолженность ЛАЗа перед банком за более чем 170 миллионов гривен приобрела киевская компания «Капитал-Финанс», принадлежащая львовскому бизнесмену Максиму Чухену.
Начальная стоимость лота составляла 76,58 миллионов гривен.
Согласно описанию лота, в залоге по этому кредиту — производственные помещения во Львове общей площадью 138,67 тысяч квадратных метров, а также оборудование главного производственного корпуса.
Арестовано также имущество поручителей по кредиту, преимущественно цеха и складские помещения.
ЛАЗ был признан банкротом в 2014 году, завод в процессе ликвидации, долги перед банком составляют 58,7 млн гривен.
До распада СССР ЛАЗ выпускал около 15 тыс. автобусов ежегодно. В независимой Украине дела у предприятия пошли намного хуже.
Хотя завод и признали предприятием, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, выпуск автобусов на нем больше не поднимался выше 1 тыс. единиц в год.
Тем не менее в 2008 году завод выпустил 365-тысячный автобус и попал в книгу рекордов Гиннесса как собравший самое большое количество автобусов в мире.
После этого наступила агония предприятия, производившего не более 100 машин в год. Завершилась история завода после госпереворота на Украине (т.н. Евромайдан) в 2014 году: ЛАЗ признали банкротом.