Государственный украинский «Укрэксимбанк» продал на аукционе долги легендарного «Львовского автобусного завода» (ЛАЗ), продукция которого колесила дороги всего Советского Союза

Права требования по кредитным договорам и дебиторскую задолженность ЛАЗа перед банком за более чем 170 миллионов гривен приобрела киевская компания «Капитал-Финанс», принадлежащая львовскому бизнесмену Максиму Чухену.

Легендарный «ЛАЗ» закрывается © РИА Новости, С. Соловьев / Перейти в фотобанк

Согласно описанию лота, в залоге по этому кредиту — производственные помещения во Львове общей площадью 138,67 тысяч квадратных метров, а также оборудование главного производственного корпуса.

Арестовано также имущество поручителей по кредиту, преимущественно цеха и складские помещения.

ЛАЗ был признан банкротом в 2014 году, завод в процессе ликвидации, долги перед банком составляют 58,7 млн гривен.

«ЛАЗ» в утиль, а субсидии под нож © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

Хотя завод и признали предприятием, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, выпуск автобусов на нем больше не поднимался выше 1 тыс. единиц в год.

Тем не менее в 2008 году завод выпустил 365-тысячный автобус и попал в книгу рекордов Гиннесса как собравший самое большое количество автобусов в мире.

После этого наступила агония предприятия, производившего не более 100 машин в год. Завершилась история завода после госпереворота на Украине (т.н. Евромайдан) в 2014 году: ЛАЗ признали банкротом.