Цензура сцены с поцелуем артиста Melovin с другим мужчиной свидетельствует о трусости руководства украинского канала М1. Об этом украинский шоумен Александр Шевченко, известный как травести-дива Монро, сказал в комментарии «Обозревателю» 6 июля

На украинском ТВ пообещали показать поцелуй мужчин, который ранее не попал в эфир © Melovin/Instagram

«Номер с песней, во время которой артист устроил каминг-аут, вырезали в YouTube-версии. Вот это явный признак трусости и гомофобии со стороны руководства канала М1», — заявил артист.

Ранее украинский певец Melovin поцеловал парня во время выступления на фестивале в Киеве и накрылся флагом ЛГБТ. В эфире канала М1 этот момент не был показан, и певец заявил о цензуре на украинском ТВ.

В руководстве компании цензуру отрицают и обещают все показать в записи, а кроме того, дать в эфир спецвыпуск о каминг-ауте певца.