По словам Монро, еще можно поверить объяснениям руководства телеканала о том, почему сцена с поцелуем не появилась в прямом эфире — «момент спорный», действительно могли поставить в это время рекламу. Однако цензура записи на YouTube, по его мнению, была явно неслучайной.
«Номер с песней, во время которой артист устроил каминг-аут, вырезали в YouTube-версии. Вот это явный признак трусости и гомофобии со стороны руководства канала М1», — заявил артист.
Ранее украинский певец Melovin поцеловал парня во время выступления на фестивале в Киеве и накрылся флагом ЛГБТ. В эфире канала М1 этот момент не был показан, и певец заявил о цензуре на украинском ТВ.
В руководстве компании цензуру отрицают и обещают все показать в записи, а кроме того, дать в эфир спецвыпуск о каминг-ауте певца.