Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал иск адвокатов лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко к президенту Владимиру Зеленскому по «пленкам Бигуса» несуразным. Такое мнение 6 июля он выразил в комментарии LIGA.net

Подоляк назвал «очень странным, несуразным и оторванным от реальности» требование адвокатов Порошенко опубликовать все записи разговоров с лидером «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее журналисты Bihus.Info опубликовали несколько часов записей разговоров Медведчука, на которых фигурировал, в том числе и Порошенко. Они касались поставок угля из ДНР и ЛНР, возвращения контроля над украинской частью нефтепродуктопровода Самара — Западное направление и обмена пленными с Россией.

Во вторник адвокаты Порошенко подали иск к Зеленскому с требованием признать противоправным сокрытие от общества прослушивающих устройств и обязать обнародовать все записи в их первоначальном виде.