Подоляк назвал «очень странным, несуразным и оторванным от реальности» требование адвокатов Порошенко опубликовать все записи разговоров с лидером «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком.
По его словам, Офис президента «не имеет ни малейшего отношения к их модерации или раскрутке», а Зеленский в интервью «только подчеркнул общественный интерес и свой интерес» к их содержанию.
Ранее журналисты Bihus.Info опубликовали несколько часов записей разговоров Медведчука, на которых фигурировал, в том числе и Порошенко. Они касались поставок угля из ДНР и ЛНР, возвращения контроля над украинской частью нефтепродуктопровода Самара — Западное направление и обмена пленными с Россией.
Во вторник адвокаты Порошенко подали иск к Зеленскому с требованием признать противоправным сокрытие от общества прослушивающих устройств и обязать обнародовать все записи в их первоначальном виде.