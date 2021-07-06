Девяностосемилетнего харьковчанина Леонида Станиславского официально признали сильнейшим теннисистом в мире старше 90 лет и самым пожилым спортсменом, выступающим на соревнованиях. Об этом 6 июля сообщила представитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в Facebook

Спортсмен-ветеран из Харькова попал в Книгу рекордов как сильнейший теннисист планеты в возрастной категории 90 лет и старше. Также он внесен в список рекордов как наиболее пожилой игрок, принимающий участие в соревнованиях.

Церемония присуждения Станиславскому статуса мирового рекордсмена Книги рекордов Гиннесса состоится 7 июля.

Леонид Станиславский — инженер на пенсии, кандидат наук. Работал на авиазаводе и в горном деле. Начал играть в теннис в 32 года.

Вы не жили: украинская теннисистка призвала есть борщ © Instagram Элины Свитолиной Элиной Свитолиной. Его внучка Ольга Богатыренко также играла в теннис на профессиональных турнирах.

В числе своих секретов долголетия и бодрости духа Станиславский, помимо занятий спортом, называет общительность и неконфликтность. Ранее в интервью рекордсмен посоветовал заниматься любой физической активностью, хотя бы просто ходьбой, и не терять интерес к жизни в пожилом возрасте, не отставать от современных тенденций.