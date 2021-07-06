Данное решение было принято вопреки тому, что на прошлой неделе украинская команда сумела завоевать одну из четырех путевок на чемпионат от европейского континента.
При этом вице-президент АПФУ Владислав Ващук ранее ставил для со сборной Украины цель добыть путевку на чемпионат мира в России, за что команде были обещаны призовые.
Всего в турнире должны участвовать 16 команд. О том, кто заменит Украину на чемпионате мира, не сообщается. Жеребьевка финальной стадии назначена на 8 июля, она должна состояться в швейцарском Цюрихе.
Украинские власти крайне негативно относятся к поездкам своих спортсменов в Россию, ведь там атлеты могут увидеть, что реальность сильно отличается от украинской пропаганды.
Так, боксер Александр Усик после победы над Муратом Гассиевым в России и завоеванием титула абсолютного чемпиона мира в профессионалах столкнулся с критикой представителей власти и угрозами украинских нацистов.
Впрочем, ему запретить ездить в Россию не смогли, так как государство не финансируют его боксерскую карьеру. А украинские неонацисты, которые проявляют смелость только при нападении толпой на безобидных интеллигентов, не рискнули применить насилие к спортсмену.