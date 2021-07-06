Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Аcсоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) не разрешили сборной страны по пляжному футболу принимать участие в чемпионате мира-2021, стартующем 21 августа в Москве, сообщило украинское спортивное интернет-издание «Трибуна» 6 июля

Данное решение было принято вопреки тому, что на прошлой неделе украинская команда сумела завоевать одну из четырех путевок на чемпионат от европейского континента.

Россия и футбол: что болельщики сделали для победы © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк Владислав Ващук ранее ставил для со сборной Украины цель добыть путевку на чемпионат мира в России, за что команде были обещаны призовые.

Всего в турнире должны участвовать 16 команд. О том, кто заменит Украину на чемпионате мира, не сообщается. Жеребьевка финальной стадии назначена на 8 июля, она должна состояться в швейцарском Цюрихе.

Украинские власти крайне негативно относятся к поездкам своих спортсменов в Россию, ведь там атлеты могут увидеть, что реальность сильно отличается от украинской пропаганды.

Победа Усика: спорт, дружба, мир © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Александр Усик после победы над Муратом Гассиевым в России и завоеванием титула абсолютного чемпиона мира в профессионалах столкнулся с критикой представителей власти и угрозами украинских нацистов.

Впрочем, ему запретить ездить в Россию не смогли, так как государство не финансируют его боксерскую карьеру. А украинские неонацисты, которые проявляют смелость только при нападении толпой на безобидных интеллигентов, не рискнули применить насилие к спортсмену.