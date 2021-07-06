«Подобные вещи требуют публичной международной оценки, признания и наказания виновных. В конце концов, СБУ — официальная структура, и пусть официальные лица, президент Украины выйдет с соответствующими заявлениями по этому поводу. Позиция ООН, ОБСЕ, СЕ должна быть однозначной, если тут, конечно, не идет речь о двойных стандартах», — сказал он.
Подобные эпизоды, по мнению муфтия, могут негативно сказаться на отношение к мусульманам на Украине, а также внести дополнительный разлад в обществе. Мусульмане, да еще и в «гиперболизированной и стереотипной» форме, отмечает Крганов, были выбраны в качестве «террористов» намеренно.
«Подобное умышленное придание образу преступников черт последователей ислама провоцирует исламофобию в обществе, формирует негативное отношение к мусульманам и неизбежно ведет к нарушению прав верующих, росту напряженности и конфликтности, особенно когда такие акции впоследствии активно тиражируется в СМИ», — добавил он.
В воскресенье, 4 июля, Служба безопасности Украины (СБУ) и посольство Израиля провели совместные учения. По легенде «террористы» захватили в заложники израильского посла в киевской синагоге.