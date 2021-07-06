Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов призвал ООН и Совет Европы оценить антитеррористические учения в киевской синагоге, где «террорист» изображался мусульманином. Об этом 6 июля сообщает РИА Новости

«Подобные вещи требуют публичной международной оценки, признания и наказания виновных. В конце концов, СБУ — официальная структура, и пусть официальные лица, президент Украины выйдет с соответствующими заявлениями по этому поводу. Позиция ООН, ОБСЕ, СЕ должна быть однозначной, если тут, конечно, не идет речь о двойных стандартах», — сказал он.

Военный эксперт рассказал, сколько мусульман реально представляют террористическую угрозу © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

«Подобное умышленное придание образу преступников черт последователей ислама провоцирует исламофобию в обществе, формирует негативное отношение к мусульманам и неизбежно ведет к нарушению прав верующих, росту напряженности и конфликтности, особенно когда такие акции впоследствии активно тиражируется в СМИ», — добавил он.

В воскресенье, 4 июля, Служба безопасности Украины (СБУ) и посольство Израиля провели совместные учения. По легенде «террористы» захватили в заложники израильского посла в киевской синагоге.